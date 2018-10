Monza: non rispetta gli arresti domiciliari e finisce in carcere Il giudice, su richiesta dei carabinieri, ha inasprito la misura coercitiva nei confronti di un monzese arrestato per furto aggravato. Gli stessi militari, in zona stazione, hanno anche denunciato a piede libero un 23enne marocchino senza fissa dimora già noto alla giustizia per reati specifici, in quanto trovato in possesso di 13 grammi di marijuana.

Ha più volte violato gli obblighi legati alla detenzione domiciliare, misura che gli era stata inflitta per furto aggravato, e per questo il giudice del Tribunale di Monza ha deciso il trasferimento in carcere di un monzese, M.P.A., condotto martedì 23 ottobre nella casa circondariale di via Sanquirico.

Lunedì sera 22 ottobre, militari del Nucleo operativo radiomobile impegnati in un servizio di controllo del territorio e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, nella zona della stazione ferroviaria hanno denunciato a piede libero un 23enne marocchino senza fissa dimora già noto alla giustizia per reati specifici, in quanto trovato in possesso di 13 grammi di marijuana, sottoposta a sequestro.

