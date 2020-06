Monza: non ci sono più pazienti Covid nella terapia intensiva del San Gerardo Il sindaco di Monza segnala che la terapia intensiva dell’ospedale non ha più pazienti Covid: restano nove persone nel reparto di malattie infettive del San Gerardo.

Non ci sono più pazienti Covid nella terapia intensiva del San Gerardo: lo ha raccontato il sindaco di Monza, Dario Allevi, scrivendo su Facebook che anche sabato 27 giugno in città non sono stati registrati contagi di nuovo coronavirus. In tutto, ha aggiunto il primo cittadino, l’ospedale monzese ha ora nove persone ricoverate per Covid, nel reparto di malattie infettive.

“Insomma constatiamo un trend in discesa e questo ci conforta molto, continuiamo però a mantenere la massima #prudenza visto anche quello che sta accadendo in questi giorni in altre zone del Paese”.

