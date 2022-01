Un albero di Natale in piazza del Duomo. Quest’anno la Sangalli raccoglierà gli alberi di Natale in vaso

Monza, nel nuovo appalto con la Sangalli anche la raccolta degli alberi di Natale in vaso Il servizio di riciclo delle piante utilizzate per il periodo delle feste rientra nelle opportunità offerte nel nuovo appalto stipulato dall’amministrazione municipale con l’azienda che gestisce la raccolta differenziata in città. Se l’albero potrà essere ripiantumato sarà consegnato al Servizio gestione del verde & habitat del Comune

Al via da lunedì 10 gennaio alla raccolta degli alberi di Natale in vaso. Il servizio di riciclo delle piante utilizzate per il periodo delle feste rientra all’interno delle opportunità offerte dal nuovo appalto stipulato dal Comune di Monza con l’azienda Sangalli per la gestione della raccolta differenziata in città.

Chi ha scelto un abete naturale, cioè un albero non tagliato e in vaso, può consegnarlo direttamente alla ditta Sangalli. Se la pianta verrà ritenuta idonea a una nuova piantumazione sarà consegnata al Servizio gestione del verde & habitat del Comune di Monza.

A partire dal 10 gennaio il servizio di ritiro porta a porta degli alberi di Natale potrà essere prenotato chiamando il numero verde 800.77.49.99.

Tutte le informazioni sul nuovo servizio di raccolta differenziata destinato agli abeti utilizzati per le feste, ma anche sulle nuove altre possibilità di ritiro della differenziata, sono disponibili sul portale monzapulita.it.

Tramite il sito è possibile prenotare anche i servizi di ritiro dei rifiuti ingombranti, degli sfalci verdi e dei rifiuti inerti da piccole demolizioni fai da te, compilando il modulo direttamente on line.

