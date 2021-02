Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Attilio Navarra alla Villa reale nei giorni del trasloco (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: Navarra lascia la Villa reale con una proposta per il futuro dei beni culturali Attilio Navarra ancora una volta alla Villa reale venerdì 19 febbraio: una conferenza stampa organizzata per presentare il suo bilancio dell’esperienza e lanciare una proposta per il futuro nella gestione dei beni culturali.

L’addio definitivo di Attilio Navarra alla Villa Reale di Monza è in programma venerdì 19 febbraio, proprio nelle sale create da Piermarini: è anche la data prefissata con il Consorzio per concludere la serie di verifiche fatte a quattro mani tra pubblico e privato per il definitivo passaggio di consegne dopo l’uscita di scena del concessionario privato.

Il presidente di Nuova Villa Reale spa, la società che ha gestito gran parte della Reggia in questi sette anni, ha deciso di convocare una conferenza stampa per chiudere la vicenda. Il titolo dell’incontro (riservato agli invitati) è “Stato dell’arte sulla conclusione della prima esperienza di partenariato pubblico-privato” e intende presentazione anche “documenti e indicazioni per il futuro della valorizzazione dei beni culturali”.

Insomma: Navarra vuol dire la sua su cosa ha funzionato e cosa no nell’esperimento monzese naufragata definitivamente tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio. A discutere con Navarra sarà Nicola Porro, vicedirettore del Giornale, ed è previsto anche l’intervento di Denis Curti, uno dei più importanti esperti di fotografia in Italia, curatore di mostre, spesso ospite della Villa in occasione dei progetti espositivi degli ultimi anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA