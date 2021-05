Monza Montevecchia: tutti i vincitori dell’edizione “wild” 2021 Davide Perego e Lorenzo Beltrami, Giovanna Terraneo e Antonella Sirtori e Jessica Galleani e Massimo Tagliaferri sono i vincitori della Reale Mutua Monza Montevecchia 2021 del Marathon Team. In beneficenza 10.500 euro.

“Una MoMoT wild che ha messo a dura prova le 192 coppie che hanno tagliato il traguardo su 233 iscritte”: così il Monza Marathon Team, la società organizzatrice della competizione, sintetizza la nona edizione della Monza-Montevecchia Eco Trail corsa domenica 23 maggio in cui hanno trionfato Davide Perego e Lorenzo Beltrami (Auto Demolizioni Fedeli) in 2h,13’03”. Wild, cioè selvaggia, condizionata da percorsi a volte fangosi.

La competizione ha permesso di raccogliere insieme allo sponsor Reale Mutua 10.500 euro che sono gà stati devoluti all’associazione Abio di Monza, ad Anffas Seregno e alla Coop Nuova Idea per il progetto “MoviMente insieme”.

Sotto il profilo sportivo, oltre a Perego e Beltrami, i primi posti della coppia femminile Giovanna Terraneo e Antonella Sirtori in 2h,49’59” (Anto e gio go go) e di quella mista Jessica Galleani e Massimo Tagliaferri in 2h,47’,44” (Polisportiva Pagnona BergTeam).

Sul secondo gradino del podio maschile la squadra composta da Dario Rognoni e Simone Paredi (tempo 2h,13’,52”), nella categoria femminile la coppia Fabiola Callegari e Valentina Galbuseri (con 3h,01’,31”) e per la categoria mista Carolina Gatti e Renzo Barbugian con il tempo di 2h,56’34”. I bronzi sono andati a Stefano Tavola e Dario Rigonelli con il tempo di 2h,18’,07”, alla coppia femminile Anna Marella e Ombretta Riboldi con il tempo di (3h,11’,40”) e alla coppia mista Alessandra Maffi e Luca Finazzi con il tempo di 2h,58’,39”.

Al via anche due campioni del mondo, cioè Monica Casiraghi (oro a Taiwan nel 2003 nella 100 km e detentrice del record italiano femminile nella 24h con 231 km percorsi), in gara con Federica Vernò, e e Luca Manfredi Negri, che ha vinto di recente l’ultra trail del Chianti e che detiene con 17mila metri di dislivello positivo il record del mondo di ascesa in 24 ore, in coppia con Tommaso Franchi.

“Trofeo della Velocità – Derma Fresh Mylan” è stato assegnato alle coppie più veloci dalla partenza all’uscita del Parco di Monza: Dario Rognoni e Simone Paredi in 15’,52”, Jessica Galleani e Massimo Tagliaferri in 19’,08”, Giovanna Terraneo e Antonella Sirtori in 20’,42”.

Il “Gran Premio della Montagna – Vetreria Cogliati” e invece andato, per categorie, a Davide Perego e Lorenzo Beltrami in 16’,04”, Alessandra Maffi e Luca Finazzi in 20’,51” e Giovanna Terraneo e Antonella Sirtori in 20’,33”. Il trofeo Elio e Matteo (per il l finisher più giovane, in ricordo di Elio Bonavita e Matteo Trenti prematuramente scomparsi per due incidenti stradali accaduti nel 2015 a Monza) è andato a Lorenzo Beltrami, corridore di 26 anni.

