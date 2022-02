Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza, meritata pensione per il sostituto commissario tecnico Sandro Di Girolamo: il ringraziamento del questore Ha svolto gli ultimi dieci anni della sua attività, ricca di incarichi prestigiosi, operazioni di rilievo e riconoscimenti, nella provincia brianzola, prima presso il Commissariato di Monza, poi nella neonata Questura di via Montevecchia.

«Giunto al temine della sua lunga carriera nella “famiglia” della Polizia di Stato è ormai pronto a godere la meritata pensione» il sostituto commissario tecnico Sandro Di Girolamo salutato e ringraziato, lunedì 28 maggio, in mattinata, dal Questore di Monza e della Brianza, Marco Odorisio, insieme al personale della Questura.

Di Girolamo ha svolto gli ultimi dieci anni della sua attività, ricca di incarichi prestigiosi, operazioni di rilievo e riconoscimenti, nella provincia brianzola, prima presso il Commissariato di Monza, come responsabile dell’Ufficio controllo del territorio - Ufficio Volanti, e poi presso la neonata Questura dove è stato responsabile della trattazione degli atti di polizia giudiziaria e, più in generale, della Squadra Volanti, «mettendo la sua trentennale esperienza a disposizione dei colleghi più giovani nei delicati servizi di controllo del territorio, prevenzione generale e polizia giudiziaria» dicono da via Montevecchia.

