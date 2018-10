Monza Chiusura ponte via Colombo (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: mercoledì le prove di carico sul ponte di via Colombo chiuso a veicoli e pedoni Il ponte sul Lambro di via Colombo a Monza finisce sotto esame mercoledì 3 ottobre. Il passaggio chiuso dalla sera del 19 settembre per verifiche urgenti, sarà sottoposto alle prove di carico.

Il ponte sul Lambro di via Colombo a Monza finisce sotto esame mercoledì 3 ottobre. Il passaggio chiuso dalla sera del 19 settembre per verifiche urgenti, sarà sottoposto alle prove di carico con il posizionamento di alcune vasche sulla superficie esterna della struttura, che verranno riempite con acqua in modo progressivo: in contemporanea i tecnici rileveranno le deformazioni prodotte attraverso i sensori posizionati “all’intradosso dell’impalcato”. Le operazioni sono previste dalle 8 del mattino.

In base ai risultati delle prove il Comune potrà valutare l’opportunità di riaprire o meno il transito.

La decisione di chiudere a veicoli e pedone era stata presa dopo che la società incaricata per le indagini strutturali aveva anticipato ai tecnici comunali l’esistenza di “gravi anomalie” sia sulle travi longitudinali che su quelle trasversali.

