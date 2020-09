Monza: maxi multa da 1.614 euro a due tassisti abusivi Operazione della polizia locale di Monza che ha pizzicato un quarantatreenne italiano ed un cinquantasettenne moldavo. A entrambi è stata ritirata la carta di circolazione per la sospensione e fermo amministrativo di 60 giorni del veicolo utilizzato per lavorare abusivamente come tassisti.

Fare il tassista abusivo può costare molto caro: hanno entrambi rimediato una super multa di 1.614 euro un quarantatreenne italiano ed un cinquantasettenne moldavo pizzicati a svolgere irregolarmente la professione dalla polizia locale di Monza impegnata (anche) a indagare sul fenomeno dell’abusivismo nell’ambito dei noleggi con conducente, una attività svolta proponendo il servizio a prezzi bassi e con numerose corse sottraendo lavoro a chi lo svolge regolarmente.

Proprio nell’ambito di un servizio mirato, mercoledì 9 settembre in mattinata personale del Nucleo Mobile della locale ha identificato i due soggetti in azione. Entrambi sono stati appunto sanzionati e gli è stata ritirata la carta di circolazione per la sospensione e fermo amministrativo di 60 giorni del veicolo utilizzato impropriamente per il trasporto del passeggero.

