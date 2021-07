Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Matteo Salvini durante un incontro in Brianza

Monza, Matteo Salvini incontra a pranzo gli imprenditori brianzoli: le aziende chiedono meno burocrazia e interventi sulla fiscalità Pranzo con gli imprenditori al St Georges Premier , nel Parco di Monza, per il leader della Lega Matteo Salvini. Ieri, venerdì 16 luglio, un centinaio di imprenditori brianzoli ha partecipato , infatti a una riunione conviviale.

Tra un pasto e l'altro Salvini ha parlato del referendum sulla giustizia, ma soprattutto delle sue intenzioni dal punto di vista dell'economia, insistendo, in particolare, sui temi del lavoro e delle imprese e della necessità di queste ultime di poter essere messe in grado di svolgere le loro attività.

Il leader leghista ha ascoltato anche le richieste della platea che riguardavano temi noti come la difficoltà di reperire manodopera specializzata, ponendo quindi il problema della formazione, ma anche la necessità di snellire le procedure burocratiche e di intervenire sulla fiscalità.

