Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Il dirigente della Squadra Mobile di Monza Francesco Garcea (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: maltrattamenti e lesioni agli anziani genitori, la Squadra Mobile arresta un 42enne La polizia ha dato esecuzione a una misura cautelare di custodia in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Monza su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Un uomo di 42 anni è stato tratto in arresto nei giorni scorsi da personale della Squadra Mobile della Questura di Monza e Brianza, sotto la guida del dirigente Francesco Garcea, perché accusato di maltrattamento in famiglia e lesioni personali ai danni degli anziani genitori. La polizia ha dato esecuzione a una misura cautelare di custodia in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Monza su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Si tratta dell’epilogo di una celere attività di indagine svolta dal personale della Squadra Mobile della Questura di Monza e Brianza, coordinata dalla Procura di Monza: “relativamente ad un contesto di maltrattamenti familiari - spiegano dalla Questura - aventi come bersaglio i dei genitori anziani, una forma di violenza che si esprime all’interno delle mura domestiche ingenerando nelle vittime un senso di colpevolezza che in alcune circostanze arriva a generare un burn-out familiare tale da rendere il genitore completamente succube del figlio convivente”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA