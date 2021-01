Monza: malore in casa la sera di capodanno, salvato dai carabinieri con il defibrillatore È accaduto nel quartiere Boscherona la sera del 31 dicembre: un uomo di 64 anni che ha accusato un malore in casa è stato soccorso col defibrillatore e trasferito in codice rosso alla clinica Multimedica di Sesto San Giovanni. Le sue condizioni sono attualmente ancora gravi anche se in lento miglioramento.

Sono arrivati per primi e, utilizzando il defibrillatore in dotazione, hanno salvato la vita a un 64enne colpito da infarto. Intervento provvidenziale quello di una pattuglia dei carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Monza, la sera di Capodanno, in un appartamento del quartiere Boscherona di Monza.

Giunta una chiamata ai soccorsi dopo un malore improvviso in casa l’ultimo giorno dell’anno, ad arrivare prima dell’ambulanza sono stati i militari che, dopo essere stati allertati dal 118 su segnalazione della centrale operativa, sono giunti nell’abitazione in pochi istanti e hanno trovato l’uomo, 64enne del posto, in gravi condizioni immediatamente soccorso da un vicino e da un parente. Con il defibrillatore - in dotazione su ogni vettura di servizio del Radiomobile (non solo a Monza ma anche nei Radiomobili delle Compagnie di Desio Seregno e Vimercate)- hanno praticato il massaggio cardiaco fino all’arrivo dell’ambulanza, riuscendo a ripristinare le funzionalità cardiache e respiratorie.

L’uomo, in gravi condizioni, è stato poi soccorso dal personale del 118 e trasferito in codice rosso alla clinica Multimedica di Sesto San Giovanni. Le sue condizioni sono attualmente ancora gravi anche se in lento miglioramento. La famiglia ha rivolto un sentito ringraziamento ai carabinieri per il tempestivo intervento di soccorso reso possibile anche grazie alla formazione del personale che - dotato di defibrillatore e adeguatamente formato per il suo utilizzo - è sempre pronto a intervenire su qualsiasi emergenza.

