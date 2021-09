Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza e Brianza: maestra accusata di presunti maltrattamenti e insulti ai bambini dell’asilo - VIDEO La donna, di 59 anni, è stata intercettata dai carabinieri che hanno installato nella scuola telecamere e microfoni dopo alcune segnalazioni. Nei confronti dell’insegnante è stato emesso un provvedimento di interdizione dalla professione per un anno.

Interdizione dalla professione per un anno nei confronti di una insegnante di 59 anni che tra aprile e giugno di quest’anno avrebbe maltrattato e insultato 17 bambini tra i 3 e i 5 anni, uno dei quali con disabilità, in una scuola dell’infanzia del monzese dove insegnava. Da intercettazioni ambientali sarebbe emerso che la donna, in modo abituale, avrebbe: «aggredito i bambini con calci, schiaffi, trascinamenti di peso, pronunciando imprecazioni e insulti (”ti stacco la testa, ti taglio le mani, oca, beduini” )».

Il provvedimento cautelare emesso dalla Autorità giudiziaria nei confronti della maestra, che le è stato notificato nei giorni scorsi, è giunto a seguito di indagini de i Carabinieri della Compagnia di Monza che hanno ricevuto alcune segnalazioni su quanto avrebbe fatto l’indagata. I militari, dopo aver installato telecamere e microfoni nascosti all’interno della classe ed effettuando accertamenti durati due mesi, hanno raccolto « un quadro indiziario completo» consegnato alla Procura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA