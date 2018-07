Monza: madre e due figli cadono dalla scale mobili in un negozio del centro Due ambulanze e un’automedica, oltre che una pattuglia della polizia di stato, si sono portati nel pomeriggio di giovedì 5 luglio in via Passerini, a Monza, per soccorrere una famigliola, madre e due figli, caduti dalle scale mobili di un negozio. Coinvolti una 43enne e i figli di 11 e 3 anni, quest’ultimo in un passeggino. Nessuno è rimasto ferito gravemente.

Due ambulanze e un’automedica, oltre che una pattuglia della polizia di stato, si sono portati nel pomeriggio di giovedì 5 luglio in via Passerini, a Monza, per soccorrere una famigliola, madre e due figli, caduti dalle scale mobili di un negozio. I soccorsi sono scattati in codice giallo. Coinvolti una 43enne e i figli di 11 e 3 anni, quest’ultimo in un passeggino.

E sarebbe stato proprio il passeggino ad incastrarsi nelle scale e a determinare la rovinosa caduta che, fortunatamente, non ha avuto gravi conseguenze. Solo uno dei bambini è stato trasportato in codice verde all’ospedale San Gerardo per accertamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA