Monza, cantiere via Vittorio Emanuele - Ponte dei Leoni (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: lunedì la fine dei lavori al ponte dei Leoni, cantiere aperto da settembre È fissata per lunedì 11 gennaio la fine dei lavori che si stanno prolungando da settembre in via Vittorio Emanuele a Monza per il “rifacimento della pavimentazione in materiale lapideo”.

La speranza che i lavori lungo via Vittorio Emanuele possano concludersi entro una manciata di giorni sta tutta lì. Nella data che è stata pubblicata sul sito del comune di Monza e che è stata confermata, nei giorni scorsi, anche dagli uffici comunali competenti. L’11 gennaio, lunedì, l’intervento che ha portato al “rifacimento della pavimentazione in materiale lapideo” di una delle tre vie dello shopping, potrebbe - e dovrebbe - concludersi: la strada, ostaggio di lavori prorogati a ripetizione, si prepara a mostrare ai monzesi il suo nuovo look.

Gli interventi hanno preso il via alla fine di settembre e si sarebbero dovuti concludere ben prima dell’ingresso nell’anno nuovo. Hanno riguardato, in una prima fase, il rifacimento del tratto compreso tra il ponte dei Leoni e via Carlo Porta. Il cantiere poi si è spostato di qualche decina di metri, andando intervenire nella porzione racchiusa tra via Porta e via De Gradi: nel mentre, però, ha portato con sé tre diverse ordinanze di proroghe.

Critiche sulle tempistiche allungate erano state condivise dalla stessa amministrazione anche prima delle festività natalizie.

