Monza: lotta allo spaccio e al degrado con il Nost della polizia locale Attivato il nuovo Nucleo operativo sicurezza tattica con dotazioni particolari e l’ausilio della unità cinofila per operazioni di sicurezza urbana in luoghi sensibili della città, in particolare la stazione ferroviaria e i boschetti della Villa Reale.

Basco in testa, guanti e giubbino antitaglio, fondina e arma d’ordinanza alla coscia e il simbolo dello scorpione appuntato sul petto: è il Nost, acronimo di Nucleo operativo sicurezza tattica della polizia locale di Monza. Guidato dal comandante Piero Vergante, è composto da quattordici agenti (sette uomini, compreso Vergante e altrettante donne) che si sono offerti volontariamente senza compensi (nè orari) extra e potranno avvalersi anche dell’unità cinofila K9 con il cane Narco, in dotazione al comando. Il nuovo Nucleo, dopo un periodo di test, è già operativo e si occuperà di sicurezza urbana, in particolare di tutela delle fasce deboli, lotta al degrado e allo spaccio.

Il simbolo del Nost della polizia locale

«La sicurezza è al centro del nostro programma - ha detto il sindaco di Monza Dario Allevi, presente alla presentazione insieme all’assessore alla sicurezza Federico Arena - e l’emergenza è quotidiana anche se da sei mesi a questa parte, dall’inizio del nostro mandato, c’è stato un deciso cambio di passo». Il Nost è stato “messo in piedi” in tempi rapidissimi e, in particolare nella zona della stazione ferroviaria, se ne sentiva il bisogno: dopo l’aggressione da parte di un monzese ubriaco, martedì 13, vittime due agenti, contusi, mercoledì alcune pattuglie hanno dovuto affrontare una ventina di stranieri protagonisti di risse tra i giardinetti di via Arosio e i dintorni. Il bilancio è di un 21enne originario del Gambia denunciato a piede libero per rissa.

La stazione, ma anche i Boschetti e i Giardini della Villa Reale, oltre che le periferie della città, saranno particolarmente monitorate dal Nost che agirà sempre in maniera concordata nell’ambito del Comitato ordine e sicurezza coordinato dalla Prefettura. Il Nucleo tra l’altro nei prossimi mesi si avvarrà di ulteriori equipaggiamenti e dotazioni, soprattutto dal punto di vista tecnologico come dispositivi per connettersi in tempo reale alla centrale operativa e”leggi targhe” per rintracciate auto sospette. Gli agenti del Nost da marzo seguiranno un’ulteriore attività di aggiornamento specialistica mirata alle tecniche operative, tattiche di sicurezza urbana e approfondimenti giuridici. Dopo la modifica del regolamento comunale, potranno anche essere dotati ed utilizzare spray e bastoni estensibili.

Nost polizia locale Monza

«Il Nost vuole colpire fenomeni dei quali la gente è particolarmente stufa» hanno detto gli amministratori, mentre il comandante Vergante ha fatto un bilancio della attività recente, con «sette denunce a piede libero e un arresto solo negli ultimi 30 giorni, 5 sequestri di droga negli ultimi 10 giorni e 21 ordinanze di allontanamento dal 6 gennaio, senza alcuna recidiva».

