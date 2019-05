Monza: lotta ai tumori con show al Villoresi insieme a Sissi onlus L’associazione Sissi Onlus, fondata a Monza nel 2016 in ricordo di Silvia Allegri, presenta i progetti benefici per il 2019: in programma, il 10 maggio, lo spettacolo al teatro Villores per raccogliere fondi per donare due fibroscopi all’Istituto dei tumori di Milano.

Acquisto e donazione di due fibroscopi da destinare all’Istituto nazionale società italiana dei tumori di Milano: è questo l’obiettivo dell’associazione Sissi onlus fondata a Monza nel 2016 in ricordo di Silvia Allegri, realtà impegnata nell’attività di sostegno della ricerca e dell’assistenza in campo oncologico. Il progetto del 2019 viene presentato giovedì 2 maggio a partire dalle 18.30 al ristorante Villa Reale di Monza (via Manara 25).

Monza, evento benefico associazione Sissi

In programma c’è la serata di beneficenza del 10 maggio con lo spettacolo “Sissi, sorride e aiuta” al teatro Villoresi di piazza Carrobiolo in cui interverranno gli artisti Gianluca Impastato, Kalabrugovic, Francesco Rizzuto, Gianni Astone, Renzo Sinacori, provenienti da programmi quali Zelig e Colorado Cafè. Saranno presenti alcuni rappresentanti dell’Istituto come Franco Valenza e Pasqualina Costanzo, che illustreranno il progetto benefico.

“Il fibroscopio trova impiego in svariati campi. Per eseguire un intervento di chirurgia toracica, è necessario che il polmone non sia ventilato, ciò è realizzabile grazie a tubi a doppio lume che consentono di ventilare l’uno o l’altro polmone. L’utilizzo del fibroscopio permette il corretto posizionamento di questi tubi” e costa 12mila euro. Maggiori informazioni su associazionesissi.org.

