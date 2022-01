Monza: l’oratorio di San Gerardo vince il bando per l’orto didattico e adesso cerca sponsor e volontari Un orto didattico all’oratorio di San Gerardo di Monza che è stato selezionato e verrà finanziato dalla Fondazione della comunità Monza e Brianza con il progetto, intitolato “Orto didattico – saperi e sapori” . Ora però servono sponsor per coprire una parte della spesa e volontari.

Un orto didattico all’oratorio di San Gerardo di Monza. Il progetto, intitolato “Orto didattico – saperi e sapori”, presentato dalla parrocchia lo scorso mese di ottobre all’interno di un bando promosso dalla Fondazione della comunità Monza e Brianza, è stato selezionato e verrà (in parte) finanziato dalla onlus.

In base alle regole del bando, infatti, la Fondazione erogherà alla parrocchia San Gerardo 6.000 euro per la realizzazione dell’orto didattico, pari al 60% del costo complessivo del progetto che è stato quantificato in 10.000 euro. Il contributo però potrà essere riscosso solo se la comunità parrocchiale provvederà a contribuire con libere donazioni alla raccolta della restante quota, per un ammontare di almeno 1.200 euro, pari al 20% del contributo della Fondazione. La parte restante sarà poi coperta direttamente dalla parrocchia.

«Invitiamo tutti i parrocchiani e chiunque creda nel valore educativo che questo progetto potrà avere non solo per la sua ricaduta diretta sui ragazzi coinvolti ma anche come segno tangibile dell’impegno e dell’apertura della parrocchia ai bisogni e alle necessità del quartiere e del territorio, a donare con generosità – ha commentato il parroco, don Massimo Gaio - È gradito anche il supporto operativo di adulti volenterosi disposti ad assistere i ragazzi durante le loro attività pratiche per la cura dell’orto».

Il progetto “Saperi e sapori” prevede il recupero di un’area di 400 metri quadrati di proprietà della parrocchia, attualmente inutilizzata, che si trova accanto all’ex cinema Corallo, con accesso da via Lecco 9.

A carico della parrocchia saranno i lavori di preparazione del terreno e l’installazione di un impianto di irrigazione a goccia. La supervsione dell’orto sarà affidata a un’agronoma che coordinerà anche il gruppo dei volontari adulti, e dei bambini delle scuole del quartiere. All’iniziativa hanno aderito l’istituto comprensivo Raiberti e le Preziosine.

Sul sito della parrocchia ( sangerardo.org ) è possibile accedere al link della Fondazione Monza Brianza per conoscere nel dettaglio il progetto e donare un contributo per sostenere la realizzazione dell’orto didattico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA