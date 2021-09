Monza, lite tra fratello e sorella: entrambi si procurano tagli con vetri di bottiglia È accaduto nei giardini di via Enrico da Monza, fratello e sorella non sono gravi. Ignoti i motivi del litigio. E in via Buonarroti sono venuti alle mani un dipendente di una azienda e un autootrasportatore.

Fratelli coltelli. In questo caso tra fratello e sorella la lite è finita all’ospedale, fortunatamente senza nulla di grave. E’ accaduto poco dopo mezzanotte di mercoledì 22 settembre nei giardinetti pubblici di via Enrico da Monza. Durante un violento litigio, per cause ignote, scoppiato tra un 25enne e la sorella di 23 anni, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti insieme a personale paramedico, il ragazzo avrebbe preso una bottiglia di vetro da terra , l’avrebbe rotta procuradosi leggeri tagli, gesto subito dopo emulato dalla sorella. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati al pronto soccorso in codice verde.

Un’altra lite si è verificata sempre a Monza, in via Buonarroti, per futili motivi, tra un dipendente 57enne di una azienda di logistica e un autotrasportatore 25enne durante la quale quest’ultimo avrebbe colpito il primo al volto. La vittima è stata portata in codice verde all’ospedale San Gerardo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia dell’Arma.

