Monza, lite con lancio di bottiglie tra due stranieri ubriachi: uno denunciato dai carabinieri

Violento litigio con lancio di bottiglie in via Gramsci, a Monza. Solo il pronto intervento dei militari dell’Arma ha evitato il peggio. L’episodio, durato pochissimi minuti, ha visto protagonisti due extracomunitari in stato di alterazione psicofisica nel pomeriggio di mercoledì all’angolo con via Artigianelli.

I militari, dopo aver raccolto le testimonianze, hanno rintracciato uno dei due litiganti - un marocchino 30enne senza fissa dimora, irregolare - e l’hanno denunciato in stato di libertà per lesioni aggravate e per il non rispetto del decreto di espulsione. Nessuno dei due coinvolti ha riportato serie lesioni. Sono in corso gli accertamenti per rintracciare il secondo.

