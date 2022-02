Monza-Lissone: aperta al traffico auto la tangenzialina Sp6 Via libera alle auto e a tutto il traffico l’attesa tangenzialina della Sp6 tra Monza, Lissone e Vedano, alle spalle dell’ospedale San Gerardo.

La Sp6 aperto a tutte le auto: è l’annuncio dato dalla Provincia a cose fatte, la mattina dell’11 febbraio 2022 dopo anni di attesa. L’ente spiega che dopo la parziale apertura per il pronto soccorso in autunno, è scattato il via libera e ora è “possibile, per il traffico locale, percorrere tutto il tunnel che dalla Rotonda della via Birona in Monza collega via Nobel tra Monza, Lissone e Vedano al Lambro completando l’itinerario ovest est e viceversa”.

Per il presidente provinciale Luca Santambrogio «l’opera ha una funzione strategica di collegamento tra la Sp6 e la zona dell’ospedale di Monza. In questi mesi abbiamo anche monitorato l’andamento del traffico in direzione pronto soccorso e vicersa e non sono emerse criticità sulla viabilità locale». Secondo le analisi della Provincia anche l’apertura completa «non dovrebbe portare particolari disagi agli abitanti dei quartieri circostanti», una previsione che sarà verificata a partire soprattutto da lunedì. «Adesso tocca a Pedemontana: se il cronoprogramma annunciato sarà rispettato, chiediamo che si parta dalla realizzazione delle opere di collegamento con la viabilità principale di pedemontana, come la TrmI10».

L’imbocco del tunnel della Sp6

(Foto by Gianni Radaelli)

Intanto la Provincia stessa ha predisposto le opere richieste dai Comuni coinvolti anche per le eventuali ricadute sul traffico interno: 190mila euro per realizzare uno spartitraffico centrale in direzione Vedano, il manto stradale, un’isola salvagente, per consentire l’attraversamento pedonale. “Le opere garantiscono la separazione delle corsie esistenti in due semicarreggiate per vietare le svolte a sinistra e migliorare le condizioni di sicurezza esistenti” scrive la Provincia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA