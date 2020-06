Monza, l’Inno speciale dell’associazione Sarabanda di Cederna per il 2 giugno - VIDEO Un inno nazionale speciale per la festa della Repubblica: è quello eseguito dall’Associazione Sarabanda Cederna nell’ambito del progetto formativo “I Musicanti di Monza”. Una esibizione in streaming dopo tre mesi di lezioni in remoto.

L’Inno nazionale per il 2 giugno, festa della Repubblica. Ma è un inno speciale perché eseguito dai ragazzi dell’Associazione Sarabanda Cederna nell’ambito del progetto formativo “I Musicanti di Monza”. I ragazzi hanno portato avant le lezioni da remoto nonostante il lockdown per l’emergenza coronavirus e alla fine sono riusciti a esibirsi insieme anche se distanti registrando “Il Canto degli Italiani” (Inno di Mameli) per Banda Giovanile.

Il progetto formativo, partito nel 2017 e supportato dalla Fondazione della Comunità Monza e Brianza, prevede la collaborazione dei musicisti provenienti dalle varie scuole di Monza. Per il 2020, sul tema “Sarabandiamo, musica in viaggio”, avrebbe previsto un calendario di esibizioni primaverili per « “esportare” le competenze acquisite dal gruppo diretto dal Maestro Carlo Zappa, in varie realtà di Monza», spiega l’associazione. Il video è stato montato dalla professoressa Francesca Gelfi.

IL VIDEO

