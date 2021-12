Monza, licenziamenti Adidas: la settimana prossima audizione in Regione. Intanto la trattativa continua La multinazionale tedesca ha deciso di tagliare per l’ennesima volta i suoi dipendenti italiani 31 in tutto, 21 in forza a Monza, alla sede di via monte San Primo, e gli altri a Roma

Il caso Adidas in Regione. La multinazionale tedesca ha deciso di tagliare per l’ennesima volta i suoi dipendenti italiani 31 in tutto, 21 in forza a Monza, alla sede di via monte San Primo, e gli altri a Roma dove di trova uno show room del quale è stata programmata la chiusura.

Della vicenda, infatti, si parlerà il prossimo 14 dicembre alla IV commissione Attività produttive che ha programmato un’audizione, su richiesta dei sindacati. Le parti, azienda e organizzazioni dei lavoratori, si sono già incontrate per discutere del piano e un secondo confronto è previsto per il 9 dicembre. Se questi licenziamenti andranno in porto dal 2018 a oggi la società avrà tagliato 95 persone delocalizzando all’estero le funzioni prima attribuite alla sede brianzola. Stavolta in particolare verrebbero trasferite in Poertogallo quelle del reparto Customer Service.

© RIPRODUZIONE RISERVATA