(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, la rimozione del ponte Colombo (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, il vecchio ponte Colombo non c’è più: tolto in due giorni di lavoro. Ecco le foto della rimozione Hanno cominciato mercoledì e finito venerdì. A Monza il vecchio ponte di via Colombo è stato rimosso lastra per lastra. Era pericoloso. Impacchettato a inizio mese prime delle operazioni di smontaggio

Era stato impacchettato a inizio mesi per delimitare l’area dei lavori. In questi giorni, da mercoledì 19 a venerdì 21 agosto, è stato rimosso. Il ponte Colombo, che collegava piazza Cambiaghi al centro delal città è stato rimosso lastra per lastra, sollevate con una gru .

Monza, la rimozione del ponte Colombo

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Le operazioni per preparare i lavori erano cominciate già nei mesi scorsi. Ora la struttura, presente dagli nani 50, verrà sostituita con un altro ponte. Il nuovo collegamento dovrebbe essere terminato nel mese di ottobre.

Per ora resta questa ferita aperta nel cuore di Monza, su Lambro

