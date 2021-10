Monza, l’ex compagna lo denuncia: «Mi ha fatto abortire con un farmaco nella tisana», un 55enne a processo La donna, monzese, 45 anni, ha perduto il bambino nel 2018. L’imputato, brianzolo, vedovo e con figli grandi, nega ogni accusa ma sul suo pc sarebbero state trovare tracce di ricerche in internet sul farmaco.

Denunciato dalla ex compagna, una monzese, di averla fatta abortire sciogliendole in una tisana un farmaco, un 55enne brianzolo, vedovo e con figli grandi, è a processo in Tribunale, a Monza. Secondo l’ex compagna, 45enne, che si è costituita parte civile al processo, l’uomo - che nega ogni accusa - per lo scopo avrebbe utilizzato un farmaco contro l’ulcera che avrebbe anche effetti per l’interruzione di gravidanza.

La perdita del bambino è avvenuta nel 2018, alla settima settimana di gravidanza. Dalle indagini, sul computer sequestrato al 55enne sarebbero emerse delle ricerche fatte su internet sul farmaco abortivo e su eventuali tracce dello stesso nel sangue. Dopo la prima udienza, il processo proseguirà ad aprile del 2022.

