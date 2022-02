Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza, le vetture storiche della Coppa Milano-Sanremo rendono omaggio al centenario dell’autodromo Per la prima volta la gara prenderà ufficialmente il via giovedì 31 marzo sul circuito monzese. Ci saranno 11 nuove prove speciali sul tracciato che comprenderà anche le antiche e leggendarie sopraelevate

Glamour, stile, motori: la leggendaria Coppa Milano-Sanremo, alla sua 13ª Rievocazione Storica, prepara un’edizione ricca di novità, dal 31 marzo al 2 aprile 2022. Una riconferma nell Campionato Italiano Grandi Eventi 2022 di ACI Storico, riservato alle gare di regolarità classica.

Un’edizione che renderà omaggio ai 100 anni dell’autodromo. La Coppa Milano-Sanremo, infatti, per la prima volta prenderà ufficialmente il via giovedì 31 marzo presso l’Autodromo Nazionale di Monza. Ci saranno 11 nuove prove speciali sul tracciato che comprenderà anche le antiche e leggendarie sopraelevate e alcune parti utilizzate in esclusiva nella recente gara del ACI Rally Monza, prova conclusiva del FIA World Rally Championship.

Nel pomeriggio partirà la parata inaugurale delle vetture alla volta di Milano per essere poi presentate davanti alla sede storica di AC Milano in Corso Venezia, nel cuore della città. Il 1 aprile, poi, la partenza da Milano, tappa intermedia a Rapallo e poi defilè alla Marina di Portofino. Sabato 2 aprile la sfida si sposta a Genova e infine a Sanremo.

La partecipazione alla corsa sarà alle auto costruite tra il 1906 e il 1990, munite di passaporto F.I.V.A., o di fiche F.I.A. Heritage, o di omologazione A.S.I., o fiche A.C.I. Sport, o appartenenti ad un registro di marca, per abbracciare l’importante patrimonio storico dei diversi raggruppamenti. Lorganizzazione riproporrà un’ulteriore categoria riservata a youngtimer, instant classic e supercar moderne denominata “Rendez-Vous”.

Le iscrizioni si chiuderanno il 18 marzo 2021. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa di Equipe Grand Prix: [email protected]

