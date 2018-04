Monza, le università d’Europa si presentano al collegio della Guastalla Un appuntamento con l’università e con l’Europa. È “University experience 2018” in programma sabato 14 aprile al Collegio della Guastalla di Monza.

Un appuntamento con l’università e con l’Europa. È “University experience 2018” in programma sabato 14 aprile al Collegio della Guastalla di Monza: all’istituto di viale Lombardia, dalle 10 alle 15.30, l’occasione per gli studenti di scuola superiore che desiderano intraprendere un percorso universitario all’estero di conoscere l’offerta formativa e le prospettiva offerte dagli atenei stranieri.

L’evento è gratuito, previa iscrizione online sul sito dell’organizzatore Trinity viaggi studio. “Gli studenti interessanti potranno incontrare i diretti responsabili delle Università presenti e partecipare a un seminario sull’orientamento universitario all’estero”, fanno sapere dalla scuola.



Presenti i rappresentanti di Brunel University (Regno Unito), Coventry University (Regno Unito), Ecole Hôtelière de Lausanne (Svizzera), ESCP Europe (Torino, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia), EU Business School (Barcellona, Spagna; Monaco, Germania; Ginevra e Montreux, Svizzera), Falmouth University (Regno Unito), GBSB Global Business School (Barcellona e Madrid, Spagna), IFM University - Institute of Finance and Management (Ginevra, Svizzera), Keele University (Regno Unito), The University of Law (Regno Unito), Maastricht University (Paesi Bassi), Richmond, The American International University in London (Regno Unito), St Mary’s University (Regno Unito), UCAM University (Spagna).

