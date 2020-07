Monza, le telefonate del finto addetto Enel: «Tre mesi gratis per il Covid» Telefonate di un finto addetto Enel a due anziane di Monza, una ha chiamato un conoscente che lavora nell’azienda: «Mi ha confermato che non c’entrava nulla e che la telefonata era l’ennesimo tentativo di qualche malintenzionato di carpire dati sensibili».

La truffa corre sui fili del telefono e dell’elettricità. Due anziane monzesi nei giorni scorsi hanno ricevuto strane telefonate. Una voce maschile (in un caso con accento lombardo e nell’altro con cadenza campana) ha comunicato di essere un addetto dell’Enel incaricato di avvertire i cittadini che avrebbero potuto beneficiare di uno sconto sulla bolletta (ben tre mesi gratis) deciso dall’azienda per far fronte all’emergenza economica post Covid. Le due signore non hanno creduto a una parola.

Una ha interrotto bruscamente la telefonata dicendo di non essere interessata, l’altra, invece, ha riferito al sedicente impiegato di conoscere un funzionario dell’Enel al quale avrebbe chiesto spiegazioni.

«Appena ho detto ciò il tipo ha chiuso immediatamente la chiamata - racconta la lettrice - io ho comunque chiamato il mio conoscente all’Enel che mi ha confermato che l’azienda non c’entrava nulla e che la telefonata era l’ennesimo tentativo di qualche malintenzionato teso a carpire dati sensibili approfittando della buona fede delle persone».

