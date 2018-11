Monza: le punte di abete vittime del maltempo diventano simboli di Natale in scuole e centri civici Il Comune di Monza lancia l’iniziativa “Chi la pianta?”: la protezione civile torna nel Veneto colpito dal maltempo per recuperare (almeno) 100 punte di abeti sradicati da destinare a scuole e centri civici per le festività di Natale.

La protezione civile di Monza nelle scorse settimane ha aiutato il Veneto colpito dal maltempo e ora Monza adotta (almeno) cento punte degli abeti sradicati da vento e pioggia per destinarli ai centri civici e alle scuole della città durante le festività natalizie. È l’iniziativa “Chi la pianta?” promossa dal Comune e presentata in occasione della Giornata Nazionale degli alberi e Festa dell’albero, il 21 novembre.

LEGGI Emergenza maltempo: anche la protezione civile di Monza in Veneto per aiutare

I volontari della protezione civile saranno in Veneto, a Taibon in provincia di Belluno, l’1 e 2 dicembre per aiutare quanti sono al lavoro per liberare il fondo valle dai tanti abeti che insistono sulle aree oggetto di abbattimento, sradicati durante le tempeste di pioggia e di vento.

L’idea dell’assessore all’Ambiente Martina Sassoli è recuperare almeno 100 di queste piante e destinarle alle scuole monzesi.

“Mi piacerebbe che anche altri Comuni promuovessere iniziative analoghe – spiega l’assessore – È un segno concreto che significa molto per le comunità colpite dall’alluvione, ma è anche un gesto simbolico di rispetto per le risorse ambientali che mi pare bello condividere con i bambini delle nostre scuole, che riceveranno l’albero da decorare: anche se non sarà il più verde e il più bello di sempre, avrà un significato importante su cui riflettere insieme”.

Monza, punte di abete

© RIPRODUZIONE RISERVATA