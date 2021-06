Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Liceo Valentini studenti di quinta, autori dei cinquantadue manifesti affissi per la città (foto di gruppo dalla pagina Facebook del liceo Valentini)

Monza: le affissioni pubbliche sono arte con gli studenti del liceo Valentini Si intitola proprio “La bellezza non si ferma” la mostra a cielo aperta allestita dagli studenti del liceo artistico Nanni Valentini di Monza dall’8 al 24 giugno con 52 opere visibili negli spazi delle affissioni pubbliche del Comune di Monza.

Una mostra diffusa per decorare la città di arte e bellezza. Si intitola proprio “La bellezza non si ferma” la mostra a cielo aperta allestita dagli studenti del liceo artistico Nanni Valentini di Monza. Dall’8 al 24 giugno cinquantadue opere realizzate dai giovanissimi artisti saranno visibili negli spazi delle affissioni pubbliche del Comune di Monza sparse per le vie della città. Un progetto a cui hanno partecipato gli studenti dell’ultimo anno.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione con il Rotary Club Monza Villa reale e il patrocinio del Comune.

I manifesti proposti dagli studenti riguardano progetti di design ma anche studi legati alla poesia, alla scultura. Proposte diverse con un forte impatto grafico, pensate per colpire l’immaginazione e la curiosità dei passanti.

«La mostra – precisano dalla scuola – è visibile senza limitazioni di accesso e orari». La caccia al cartello artistico sta per iniziare.

