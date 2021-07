Monza: lavori teleriscaldamento in via Aguggiari e via Sacconi L’estensione della rete del teleriscaldamento a cura di Acsm Agam a Monza dal 26 luglio arriva in via Aguggiari. Intervento anche in via Sacconi.

Continua nella zona est di Monza l’estensione della rete del teleriscaldamento a cura di Acsm Agam. A essere interessata dal 26 luglio sarà la via Aguggiari dove si prevede che le opere saranno completate, salvo avverse condizioni meteo ed eventuali imprevisti che potrebbero rallentarle, entro la metà del mese di agosto.

Per consentire una corretta esecuzione dei lavori, la circolazione stradale sarà regolamentata secondo le prescrizioni degli uffici comunali.

Altre operazioni sono previste in simultanea anche in via Sacconi. Approfittando della diminuzione del traffico tipica del periodo estivo, Acsm Agam ha programmato un intervento di sviluppo della rete in questa zona per poter alimentare le utenze presenti. Anche in questo caso, l’ente locale disporrà le opportune modifiche viabilistiche.

