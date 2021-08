monza lavori del gas lungo via appiani (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, lavori pubblici: asfaltatura serale e notturna per via Lecco Lungo il chilometro abbondante dell’arteria l’intervento sarà effettuato esclusivamente la sera e la notte con l’obiettivo di non rallentare troppo la circolazione. In via Appiani proseguono gli scavi per l’estensione della rete di teleriscaldamento.

Si concentrano sulle asfaltature delle strade e l’adeguamento delle scuole i cantieri avviati dal Comune di Monza nell’estate 2021: «In questi giorni – afferma il vicesindaco Simone Villa – siamo impegnati in via Guerrazzi mentre sono terminati i lavori in via Guardi e a breve partirà la sistemazione di via Lecco».

Sarà quello uno degli interventi più impegnativi in programma tra agosto e settembre: il rifacimento, assicura l’amministratore, lungo il chilometro abbondante dell’arteria sarà effettuato esclusivamente la sera e la notte con l’obiettivo di non rallentare troppo la circolazione.

In via Appiani proseguono gli scavi per l’estensione della rete di teleriscaldamento avviati a luglio dalla società Varese Risorse del gruppo Acsm-Agam: la strada, che fino a inizio settembre resterà chiusa nel tratto compreso tra le vie Dei Mille e Volta, è accessibile solo ai residenti, ai mezzi di soccorso e ai pullman delle linee del trasporto pubblico locale. Da lunedì 9 fino a venerdì 27 in via Agnesi e in corso Milano la carreggiata sarà ristretta per consentire la posa di una linea elettrica.

Gli operai delle aziende incaricate dal municipio saranno impegnati anche in alcune strutture sportive tra cui il Nei e la Forti e Liberi dove è in programma il rifacimento della copertura della palestra in cui si allenano le squadre di basket.

Nelle scuole, invece, proseguono i lavori per adeguare gli edifici alle prescrizioni dei Vigili del fuoco, dell’Ats e, nel caso delle palestre, del Coni: in alcuni plessi le operazioni sono cominciate nei mesi scorsi in quanto i cantieri erano compatibili con la presenza degli alunni mentre in altri, come alla media Zucchi e alla primaria Munari, sono in tuttora in corso

