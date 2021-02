Monza strisce pedonali via Niccodemi incrocio via Praga quartiere San Giuseppe (Foto by Chiara Pederzoli)

Monza, l’attraversamento fantasma di via Niccodemi: strisce pedonali sbiadite e poi sparite A Monza all’incrocio tra le vie Niccodemi e Praga c’è un attraversamento rimasto senza strisce pedonalil, sbiadite e poi sparite. C’è chi sottolinea il pericolo per la presenza poco lontano di una scuola elentare.

Cercasi strisce bianche disperatamente a Monza. Con il passare del tempo si erano sbiadite. Oggi non si vedono più e c’è chi nemmeno si immagina la loro passata esistenza. In via Dario Niccodemi, all’incrocio con via Emilio Praga, nel quartiere di san Giuseppe, le strisce pedonali sono del tutto sparite e non è raro che qualche automobilista passi senza fermarsi, complice il rettilineo e anche in presenza di pedoni in procinto di attraversare. C’è chi ci ha fatto l’abitudine e con serafica rassegnazione presta le dovute attenzioni prima di passare dall’altro lato della strada.

Ma non manca chi solleva qualche preoccupazione per il fatto che a un centinaio di metri dall’incrocio in questione ha sede la scuola primaria Puecher e tanti sono i piccoli pedoni che negli orari di entrata e di uscita dalle lezioni passano di lì. Oltre al “traffico” scolastico non mancano persone anziane a passeggio o che si recano a fare la spesa nelle vicinanze che si sentirebbero più sicure se le zebre tornassero al loro posto.

