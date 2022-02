Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza: l’associazione Diritti Insieme cerca insegnanti di italiano per stranieri L’associazione Diritti Insieme è alla ricerca di nuovi collaboratori, anche in tempi brevi, che possano dedicarsi all’insegnamento dell’italiano a persone straniere.

L’Associazione Diritti Insieme cerca collaboratori per insegnare la lingua italiana agli stranieri. L’associazione che opera dal 2012 per l’accoglienza, l’inclusione culturale e sociale, la lotta alla povertà e la tutela dei diritti dei migranti su tutto il territorio della provincia di Monza e Brianza, si sta orientando sempre di più verso l’attività di alfabetizzazione e insegnamento della lingua italiana agli stranieri.

Per questo è alla ricerca di nuovi collaboratori, anche in tempi brevi, che possano dedicarsi a questa attività e potenziarla per poter garantire una capacità di risposta adeguata a sfide sempre più ambiziose.

“Siamo alla ricerca di persone che abbiano una formazione nell’insegnamento o nelle relazioni con le comunità straniere e che possibilmente diano una disponibilità immediata - spiegano i responsabili di Diritti Insieme - In questa fase le nostre attività si stanno concentrando sul territorio cittadino di Monza”.

Gli interessati possono contattare Diritti Insieme attraverso la sua pagina Facebook o il sito web www.dirittiinsieme.org .

