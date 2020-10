Monza, l’assessore Martina Sassoli positiva al coronavirus: «Sto benino» L’assessore all’urbanistica di Monza, Martina Sassoli, ha raccontato su Facebook di essere risultata positiva al tampone: «Sto benino fortunatamente».

Un assessore della giunta comunale di Monza positivo al coronavirus: si tratta di Martina Sassoli (Forza Italia), che detiene le deleghe a territorio e ambiente. Lo ha annunciato lei stessa in un post su Facebook segnalando di “stare benino”. La decisione di segnalarlo dipende anche dal fatto che nelle sua attività amministrativa entra in contatto con molte persone. “Per la prima volta oggi, dopo tanti mesi di attività frenetica, a malincuore ho dovuto partecipare a un Coc (il nostro Centro Operativo Comunale) in digitale. Così come tutte le riunioni che seguiranno nelle prossime ore e nei prossimi giorni” ha scritto. “Non ho potuto scegliere”.

E ancora: “Fortunatamente sto benino. Ma -sfortunatamente -sono incazzata nera con me stessa perché evidentemente qualcosa nella mia attenzione è stata sottovalutata. E questa sottovalutazione è il motivo per cui la mia malattia può rappresentare un pericolo per tutte le persone che mi hanno circondato fino ad oggi”.

