Monza: l’assessore Arena a Grozny con il gigante Valuev, l’ex pugile diventato politico L'assessore di Monza Federico Arena pubblica una sua foto a Grozny (dove è in visita ufficiale per i 200 anni della città) insieme al gigantesco politico ed ex pugile Nikolai Valuev.

No: non è una guarda del corpo ma è meglio comunque andare d’accordo con lui. Cioè l’ex pugile Nikolai Valuev. E questo vale anche per l’assessore alla Sicurezza di Monza, Federico Arena, partito insieme al vicesindaco Simone Villa e altri rappresentanti regionali per una visita ufficiale in Cecenia nel weekend del 6 e ottobre. Dopo qualche immagine dell’arrivo a Mosca, i politici si sono trasferiti a Grozny per le celebrazioni dei 200 anni della città. Nel programma della visita istituzionale, nata a Monza nei giorni del Gran premio, il IX congresso dell’Unione delle città di gloria militare e l’inaugurazione del Hussein Bin Tall Park e del Festival cultura e sport dei popoli del Caucaso.

Nikolai Valuev è nato nel 1973 ed è un parlamentare della Duma, in Russia: è stato eletto per la prima volta nel 2011. Un vero gigante da 213 centimetri di altezza per 150 chili. In carriera nei pesi massimi ha combattuto 53 incontri vincendone 50 e ha vinto due volte la versione WBA del titolo mondiale.

