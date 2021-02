Monza: l’Armadio dei poveri cerca ancora una sede per le donazioni L’Armadio dei poveri di Monza cerca ancora una sede. Non è andata a buon fine l’offerta di una cittadina che aveva proposto l’utilizzo di uno spazio in zona Triante e il gruppo rilancia l’appello per un magazzino per gestire le donazioni.

L’Armadio dei poveri di Monza cerca ancora una sede. Non è andata a buon fine l’offerta di una cittadina che aveva proposto l’utilizzo di uno spazio in zona Triante. Saltata la proposta ora Roberta Campani e le volontarie che ogni giorno l’affiancano nell’assistenza ai più bisognosi, è ancora in cerca di uno spazio dove poter sistemare le tante donazioni ricevute, ma anche dove creare un vero e proprio armadio, dove chi è in difficoltà può prendere gli indumenti di cui ha bisogno.

«Servirebbe un magazzino di circa 100 metri quadrati – spiega Campani – possibilmente a Monza, proprio per continuare ad operare dove ho iniziato».

Ora le donazioni di indumenti, biancheria, giochi, piccoli elettrodomestici, attrezzatura e materiali vengono stipate in un garage. Le donazioni vengono ritirate il sabato a Monza in via Giorgio Vasari 1, dalle 13 alle 16.

Tutte le informazioni per chi intende donare materiale, e per chi ha necessità di chiedere un aiuto sono su Facebook, nel gruppo l’Armadio dei poveri Monza. Qui vengono pubblicate le richieste di aiuto e qui si incrociano le disponibilità di chi può donare.

