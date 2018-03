Monza, l’arcivescovo Delpini in Duomo: messa per gli artigiani il 19 marzo Lunedì 19 marzo alle 20.30 in Duomo a Monza monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano, celebra una messa in occasione della festività di san Giuseppe, patrono degli artigiani, e a un anno dalla messa di Papa Francesco cui Confartigianato aveva collaborato.

Lunedì 19 marzo alle 20.30 in Duomo a Monza monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano, presiederà una celebrazione eucaristica in occasione della festività di san Giuseppe, patrono degli artigiani. Sarà anche un modo per ricordare la presenza di papa Francesco a Monza il 25 marzo 2017 e dare riconoscimento al sistema Confartigianato e al gruppo di artigiani del territorio che ha realizzato le sedute papali e cardinalizie e che ha contribuito ad arredare alcuni appartamenti per famiglie bisognose.

«È per me motivo di sincera emozione questa ricorrenza dedicata al mondo artigiano -commenta Giovanni Barzaghi, presidente di Apa Confartigianato Milano Monza Brianza - Perché ha un duplice valore: festa di san Giuseppe patrono e anniversario dalla visita del Pontefice. Anche in quell’occasione gli artigiani si erano coinvolti in prima persona con la realizzazione delle sedie e degli arredi degli appartamenti ristrutturati per rispondere al disagio abitativo di alcune famiglie bisognose. Un contributo nato dal desiderio di fare qualcosa di concreto e simbolico, che trasmettesse quel valore del “far bene” che è la chiave per trovare vera soddisfazione nel quotidiano. Spero che questa ricorrenza sia un’opportunità per conoscere da vicino il lavoro artigiano e il suo senso del fare, e un’ispirazione per avvicinarsi a un modo appassionato e dedito di intendere il lavoro e il lavoro manuale in particolare».

