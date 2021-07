Monza, l’appello della famiglia per Sergiy: a casa la sim del telefono e un biglietto Sergiy Sannicandro, 23 anni, si è allontanato da casa lunedì lasciando nella sua camera un biglietto e la sim del cellulare. L’appello della famiglia.

Solo un biglietto lasciato in camera sua accanto alla Sim del suo telefono. “Non merito tutti i vostri sforzi e sacrifici che avete fatto, che state facendo e che farete. Adesso basta…grazie per tutto quello che avete fatto per me. Vi voglio bene”.

Così nel pomeriggio di lunedì Sergiy Sannicandro, 23 anni, figlio adottivo di Gabriele e della moglie Laura Nicotra, titolare di una palestra a Lissone , ha lasciato la sua abitazione di via Aguggiari a Monza, nei pressi del Policlinico e non ha più dato notizie .

«La mattina si era svegliato molto presto e quando gli ho chiesto cosa dovesse fare era stato molto evasivo - racconta la mamma - al papà invece aveva detto di avere un colloquio di lavoro, ma non era vero. Sono andata al lavoro, ma nel pomeriggio, visto che non rispondeva alle mie chiamate e non visualizzava i messaggi su Whatsapp mi sono allarmata e sono tornata subito a casa trovando il biglietto. Ora vorrei solo che ci contattasse per dirci che sta bene».

I genitori, disperati, hanno sporto denuncia per allontanamento volontario al Comando dei Carabinieri di Monza e lanciano un appello a chiunque avesse visto il ragazzo.

«Sergiy è arrivato in casa nostra dall’Ucraina quando aveva 11 anni per trascorrere l’estate con noi e i nostri tre figli - racconta la mamma - un’esperienza bellissima che non si è mai interrotta: tutte le estati veniva da noi, a Pasqua andavamo noi da lui. Per noi è sempre stato il nostro quarto figlio, ma ci sono voluti sei anni e tanta burocrazia perché potessimo adottarlo poco prima dei suoi 18 anni».

Nulla faceva presagire la volontà del ragazzo di lasciare la famiglia anche se non stava passando un periodo facile: «Dopo il diploma al Turistico aveva trovato lavoro in un Pub milanese, ma con il Covid era rimasto a casa - racconta la mamma - aveva appena concluso un periodo di prova in uno studio medico milanese dove si occupava di scrivere redazionali, era un lavoro che gli piaceva, ma al termine del periodo di prova, pochi giorni fa, il contratto non è stato rinnovato. Ci era rimasto molto male, ma in casa lo avevamo rassicurato, avrebbe trovato sicuramente qualcos’altro».

Da quanto risulta aveva anche chiuso una relazione sentimentale da pochi giorni.

Sergiy è alto 1,78 m, ha i capelli chiari, ha gli occhi castani, i tratti di un giovane dell’Est Europa e una marcata cicatrice sul polpaccio destro.

Secondo le ricostruzioni dei genitori quando si è allontanato da casa indossava bermuda in jeans, una camicia azzurra, scarpe da ginnastica bianche e uno zaino di pelle nera.

«Sono le uniche cose che ha portato con sé - conclude la mamma - tutti i suoi vestiti sono qui con la carta di credito e la sim del cellulare che invece ha preso».

Sui social i genitori scrivono: «Sergiy, oggi è una riga nera, ma insieme la facciamo cambiare, facci almeno sapere come stai».

Ora l’appello dei genitori è a chiunque avesse incontrato Sergiy perché possa fornire informazioni utili per le ricerche al numero 338 1031617 o ai carabinieri.

