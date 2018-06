Monza: l’affitto è irregolare, non può scontare la pena a casa e finisce in carcere Il contratto di affitto della casa dove dovrebbe scontare gli arresti domiciliari è irregolare e per questo finisce in carcere. È accaduto a Monza, a un trentenne, arrestato per spaccio di stupefacenti. Per effetto di una nuova ordinanza del giudice, è stato tradotto dai militari della locale stazione nella casa circondariale di via Sanquirico.

Il contratto di affitto della casa dove dovrebbe scontare gli arresti domiciliari è irregolare e per questo finisce in carcere. È accaduto a Monza, a un trentenne, arrestato per spaccio di stupefacenti. Il giudice ha deciso di applicare la misura restrittiva della detenzione domiciliare, ma il contratto di locazione - secondo quanto verificato dai carabinieri - non lo permette, quindi l’uomo, per effetto di una nuova ordinanza del giudice, è stato tradotto dai militari della locale stazione nella casa circondariale di via Sanquirico.

