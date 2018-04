Monza, ladri di borsette nel parcheggio del super: dodici denunce in due mesi Raffica di furti nel fine settimana nel parcheggio interrato del supermercato Esselunga di via Brembo a Monza: tre tra venerdì e sabato. E il bilancio è di dodici denunce tra febbraio e marzo nonostante la presenza di una guardia giurata. Le vittime sono sempre donne, la dinamica si ripete.

Raffica di furti nel fine settimana nel parcheggio interrato dell’Esselunga di San Fruttuoso, in via Brembo a Monza. Venerdì mattina è accaduto un primo furto verso mezzogiorno, poi altri due la mattina seguente, tutti consumati nel parcheggio sotterraneo. Le vittime sono sempre donne. La dinamica è sempre la stessa. I ladri prendono di mira la possibile vittima scegliendo tra tutti i clienti presenti nel parcheggio. Approfittano di un momento di distrazione, di solito mentre le vittime sono intente a caricare le borse nel baule o sui sedili, e rapidi sfilano la borsetta che incautamente le signore lasciano sul sedile prima di iniziare a caricare le borse con la spesa. È questione di pochissimi istanti. Tutte e tre le vittime del fine settimana non si sono accorte di nulla. Nessuna presenza sospetta, nessun inseguimento. Dopo aver terminato di mettere in auto la spesa si sono accorte della spiacevole sorpresa.

Una dinamica che le forze dell’ordine ben conoscono. «Sono andata subito a denunciare l’accaduto al comando della Polizia di Stato di viale Romagna e gli stessi agenti mi hanno confermato che il parcheggio dell’Esselunga di San Fruttuoso è uno dei bersagli preferiti dai ladri», ha spiegato una delle vittime, una quarantenne monzese. Bilancio: rubati portafogli con carte di credito e bancomat che i ladri hanno usato per prelevare 500 euro prima del blocco, documenti, chiavi di casa e telefono cellulare, con il suo contenuto di contatti ma soprattutto fotografie e video.

Tra febbraio e marzo sono dodici le denunce di furti avvenuti nel parcheggio del supermercato di via Brembo. Sembra non sortire effetti la presenza di una guardia giurata che gira tra le vetture in sosta.

