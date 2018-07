Monza: l’addio a Emma Corselli Perfetti, docente di geografia e anima locale di Italia Nostra Il mondo della scuola e della cultura di Monza piangono Emma Corselli Perfetti, scomparsa martedì a 78 anni. Docente di geografia al Mosè Bianchi, ha trasmesso agli studenti l’amore per la tutela dell’ambiente e del paesaggio. Anima cittadina di Italia Nostra, funerali venerdì 20 luglio.

Il mondo della scuola e della cultura di Monza piangono Emma Corselli Perfetti, scomparsa martedì a 78 anni. Indimenticata docente di geografia al Mosè Bianchi, per decenni ha trasmesso agli studenti l’amore per la tutela dell’ambiente e del paesaggio, ha promosso progetti didattici innovativi e ha pubblicato numerosi testi scolastici: fino a poco tempo fa, nonostante fosse già sofferente, ha partecipato a lezioni e incontri con gli alunni di diversi istituti. Ha anche redatto gli atlanti per la Zanichelli.

A Monza Emma Corselli Perfetti è nota anche per il suo appassionato impegno per la salvaguardia del patrimonio naturalistico e monumentale in quanto è stata una delle anime della sezione cittadina di Italia Nostra nonché presidente regionale dell’associazione. Un ricordo commosso arriva anche da Marina Rosa e dal Centro documentazione residenze reali lombarde: «Collaboravamo già quando ero in Soprintendenza, nelle battaglie per la tutela del paesaggio e dei beni architettonici. Una donna di grande spessore culturale e sensibilità. Monza perde molto».

Fino a qualche anno fa ha gestito l’Infopoint del Parco di Cascina Bastia, un prezioso punto di riferimento per tutti coloro che cercavano informazioni e notizie sul polmone verde, sui suoi edifici e sugli itinerari da seguire. Tra le pubblicazioni che ha curato spicca quella dedicata alle cascine del Parco.

Vicina al Partito repubblicano ha accolto più volte in città il presidente del Senato Giovanni Spadolini a cui la accomunava l’attività per la conservazione del territorio che ha cercato di diffondere attraverso l’organizzazione di incontri e convegni.

I funerali della docente, che lascia le figlie Paola, Lucia e Livia, si svolgeranno venerdì 20 luglio alle 14.30 nella parrocchia di San Pio X.

