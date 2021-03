Monza, la Villa reale diventa lilla per la giornata contro i disturbi dell’alimentazione Una nuova veste per un giorno della Villa reale di Monza: lunedì 15 marzo diventerà viola nella giornata di sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare.

La Reggia di Monza si colora di lilla per una notte. Accadrà lunedì 15 marzo in occasione della giornata nazionale del “Fiocchetto Lilla” che vuole contrastare i disturbi del comportamento alimentare. Una nuova veste delle tante che in questi anni la Reggia ha indossato per differenti occasioni, incluso l’arcobaleno di cui si vestirà il 17 maggio contro l’omofobia, decisione assunta di recente dal consiglio comunale.

«Vogliamo rilanciare sul territorio un messaggio importante per contribuire a combattere una patologia che interessa un numero crescente di persone, soprattutto tra i giovani», ha detto il sindaco Dario Allevi.

