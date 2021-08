Monza: la t-shirt e un robot per salvare i coralli, il premio per Viola e Cesare è uno stage alle Maldive I due studenti monzesi di 15 anni del liceo Scientifico Internazionale al Collegio Villoresi di Monza hanno vinto il concorso indetto da Università Bicocca “CorallaMib - Proteggere il mondo partendo dai coralli”, lanciato la scorsa primavera per sensibilizzare su un ecosistema delicatissimo come la scogliera corallina.

A settembre torneranno sui banchi per frequentare il secondo anno del liceo Scientifico Internazionale al Collegio Villoresi di Monza, ma per Viola Ledermann e Cesare Menacrini, 15 anni, monzesi, un progetto scolastico ha messo in tasca un biglietto per otto giorni di stage alle Maldive. Sono loro i vincitori del concorso indetto da Università Bicocca “CorallaMib - Proteggere il mondo partendo dai coralli”, lanciato la scorsa primavera per sensibilizzare su un ecosistema delicatissimo come la scogliera corallina.

Viola Chloe Ledermann, monzese con padre Sud Africano e una perfetta padronanza dell’inglese ha puntato sulle sue passioni: la moda e il mare. «Ho iniziato a lavorare al progetto in maggio -spiega- ho pensato di lavorare ad una linea di abbigliamento per l’estate ispirata al mondo dei coralli». Ecco allora magliette, costumi, shorts con i colori della barriera corallina: «Riuscire a trovare un brand del lusso disposto ad investire in questa line realizzata con materiale ecosostenibile- spiega Viola- permetterebbe di raccogliere i fondi necessari per la ricerca e la salvaguardia dell’ecosistema marino». Viola già pensa al suo futuro: «Sono eccitata da questo viaggio perché non sono mai stata alle Maldive e adoro il mare e la biologia marina-dice- avrò la possibilità di vedere questi luoghi insieme ad un team di ricercatori. Sarà fantastico».

Se Viola ha lavorato più da un punto di vista economico alla raccolta fondi il suo compagno di classe, Cesare Mencarini, terzo classificato al Concorso di Bicocca ha studiato il problema da un punto di vista ingegneristico. Ha realizzato un robot subacqueo in grado di abbassare la temperatura e di favorire la crescita delle alghe per il benessere del Reef. Anche Cesare che vive a Monza, ma ha trascorso diversi anni a Londra ha preparato il suo progetto in inglese realizzando alcuni disegni del “Coral Cooler” che non ha ancora battezzato.

«Mi sono ispirato ai tentacoli del polpo che danno stabilità al robot e con i loro sensori potranno trasmettere la temperatura dell’acqua in punti diversi- spiega- l’idea è di realizzare il robot con una stampante in 3D e un materiale ecosostenibile come le plastiche biodegradabili». L’obiettivo del Coral Cooler è quello di ridurre la temperatura dell’acqua intorno ai coralli per impedirne la morte: «I coralli- spiega Cesare- muoiono quando la temperatura si avvicina ai 32 gradi».

