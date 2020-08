Monza, la Prefettura firma il protocollo per l’educazione civile e alla legalità di studenti e cittadinanza Un protocollo d’intesa per la diffusione dell’educazione civile e dell’educazione alla legalità e alla cittadinanza democratica. È stato sottoscritto - a distanza - dalla Prefettura di Monza e Brianza e l’Associazione di Promozione Sociale “Democrazia nelle Regole” (DnR).

L’obiettivo è “iniziare un percorso di sensibilizzazione e formazione al valore delle regole e della civiltà a partire dalla Costituzione, rivolto a tutta la cittadinanza e agli studenti in particolare”.

Quello di Monza Brianza è il protocollo numero 53 siglato dall’Associazione nelle Province Italiane, il primo ‘a distanza’ a causa dell’emergenza sanitaria e in attesa di poter realizzare, in occasione della ripresa della scuola, un incontro con gli studenti.

«Da anni parliamo di regole e diritto con le scuole cioè i cittadini di domani, verso i quali è doveroso trovare linguaggi, tecniche e modalità in grado di attirare il loro interesse», così ha dichiarato in una nota il presidente di Democrazia nelle Regole, l’avvocato dello Stato Giulio Bacosi.

«Ho voluto fortemente procedere alla sottoscrizione del Protocollo con l’Associazione ‘Democrazia nelle regole’, sebbene a distanza - ha dichiarato il prefetto Patrizia Palmisani - L’educazione alle regole e alla vita in comunità rappresenta l’insegnamento più importante per i giovani, e assume un valore strategico per la costruzione della società di domani. Grazie alla collaborazione con l’associazione ‘Democrazia nelle regole’, al momento della ripresa delle attività scolastiche saranno organizzate anche in questa Provincia iniziative di educazione alla legalità e ai valori fondativi della Repubblica».

La firma nella Provincia di Monza e della Brianza dà seguito al Protocollo di Intesa Nazionale, stipulato il 15 novembre 2012 e rinnovato il 15 febbraio 2016, tra il Ministero dell’Interno e l’associazione ‘Democrazia nelle Regole’ per la promozione di iniziative di sensibilizzazione della collettività in materia di legalità e di cittadinanza democratica.

