Monza: la polizia locale blocca in stazione un ladro di biciclette già a bordo del treno La polizia locale di Monza ha bloccato un ladro di biciclette che dopo avere forzato la catena aveva rubato una due ruote alla velostazione. Di origine peruviana, è stato denunciato.

Ruba una bicicletta alla velostazione di Monza, ma grazie alla segnalazione dei proprietari vine sorpreso a volo e denunciato. Tutto è successo a Monza alla stazione ferroviaria, grazie al presidio della polizia locale in corso in questi mesi. Nella serata di venerdì 5 ottobre, in via Arosio, due ragazzi hanno allertato gli agenti del presidio per segnalare che nel deposito delle biciclette su piazza Castello una persona aveva messo le mani sulla bicicletta di uno di loro.

Gli agenti di presidio sono intervenuti bloccando un treno in partenza sul secondo binario: la bicicletta rubata era nelle mani di un uomo di origine peruviana che dopo avere forzato la catena della bici l’aveva portata sul convoglio in partenza. Così lo hanno trovato gli agenti di via Marsala, con la bici, uno zaino, il casco del ciclista, tronchesi utilizzati per rompere catena e lucchetto. Si tratta di un uomo in possesso di permesso di soggiorno ma senza residenza, con alcuni precedenti per furto, denunciato dalla polizia locale per furto aggravato. La bicicletta è stata restituita al proprietario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA