Monza, la piscina Pia Grande ha riaperto al pubblico

Monza: la piscina Pia Grande di via Murri (Foto by Fabrizio Radaelli)

Era una corsa contro il tempo nell’estate monzese, lunedì ha riaperto ufficialmente la piscina Pia Grande di via Murri gestita da Sport Management. Lo comunica il gestore: a disposizione la vasca da 25 metri e la vaschetta ludica, dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 20 (chiusura vasca ore 19.30). Sulla riapertura del centro c’era stato fin da giugno, nel momento della riapertura autorizzata dal Regione Lombardia in osservanza delle disposizioni anti-covid, un confronto serrato col Comune di Monza.

Per entrare è necessario compilare un’autocertificazione sullo stato di salute (anche per minori non accompagnati, firmata da un genitore o da chi ne fa le veci). Sempre all’ingresso sarà rilevata la temperatura corporea (che non dovrà essere superiore ai 37.5°), le entrate saranno contingentate con percorsi obbligatori e prima dell’accesso alle vasche sarà necessario passare sotto una doccia saponata. Gel disinfettanti sono invece previsti in vari punti dell’impianto.

“Attualmente - fa sapere il gestore - non è necessaria la prenotazione”.

