Monza, la piazza del Duomo si tinge di rosso: i vigili del fuoco festeggiano la loro patrona, Croci di anzianità e attestati

Sabato 4 dicembre I vigili del fuoco di Monza e Brianza, in prima fila il loro comandante Marcella Battaglia, hanno festeggiato la loro patrona, Santa Barbara. Il sindaco ha consegnato le Croci al merito al personale con più di 15 anni di servizio.

Una grande festa caratterizzata dal “colpo d’occhio” rosso dei mezzi schierati in piazza del Duomo, a Monza, dall’aria natalizia. Sabato 4 dicembre I vigili del fuoco di Monza e Brianza, in prima fila il loro comandante Marcella Battaglia, hanno festeggiato la loro patrona, Santa Barbara.

Santa Barbara Vigili del fuoco

Monsignor Silvano Provasi ha celebrato la funzione religiosa mentre il sindaco di Monza, Dario Allevi, ha consegnato le Croci di anzianità al personale con più di 15 anni di servizio, gli attestati di lodevole servizio al personale che è andato in congedo nell’ultimo biennio e un riconoscimento al personale dell’Associazione Nazionale Vigili del fuoco in congedo per il lavoro svolto presso l’Hub di vaccinazione di Limbiate.

Con l’occasione il Comando provinciale ha anche diramato i dati della attività svolta nel corso dei primi 11 mesi del 2021 con oltre 8.500 interventi effettuati sul territorio provinciale e non solo.

Santa Barbara Vigili del fuoco

