Monza, la petizione dei prof del liceo: «Vaccino prima agli insegnanti e screening sugli studenti» Parte dal liceo Zucchi di Monza la petizione dei docenti per chiedere la priorità dei docenti sulle vaccinazioni del corpo docente e che per ogni istituto scolastico «sia prevista l’adozione di ampi screening preventivi anche sugli studenti».

Nervi tesi per la riapertura delle scuole superiori in presenza, i professori chiedono di essere vaccinati per primi. E lo fanno con una petizione nazionale partita da Monza per iniziativa di tre professori del liceo Zucchi.

Hanno messo le richieste nero su bianco in un testo redatto dai docenti Gabriele Galeotto, Pietro Cappelletto, Francesco Illiano e Antonio Marino del liceo Zucchi e sottoscritta da oltre sessanta colleghi (tra docenti e personale Ata), da mercoledì a disposizione di tutto il comparto scolastico su change.org (QUI)

Nel testo chiedono che si anticipi la campagna di vaccinazione dei docenti (e non in estate come previsto, nella terza fase delle somministrazioni).

«In attesa del vaccino chiediamo che venga fatto un test sierologico in concomitanza con l’avvio delle lezioni - aggiungono i docenti - e che sia garantito ai docenti l’accesso gratuito e facilitato al tampone in caso di necessità. Infine, che per ogni istituto scolastico sia prevista o facilitata, anche tramite convenzioni con le Ats o altri enti, l’adozione di ampi screening preventivi anche sugli studenti. Noi, com’è stato sempre, siamo pronti a fare la nostra parte, ma chiediamo con forza che tutti mettano in campo le loro risorse per garantire la tanto auspicata “piena sicurezza”».

© RIPRODUZIONE RISERVATA