Monza: la passeggiata in centro della famiglia di anatre con gli anatroccoli Un piccolo fuori programma gentile nei giorni in cui il centro di Monza è tornato a popolarsi dopo le chiusure: sulla Passeggiata Mercati i quattro passi di una famigliola di anatre.

In fin dei conti quella è una Passeggiata e loro, in giorno di mercato, hanno passeggiato in centro a Monza. Una famigliola di anatre, con gli anatroccoli, ha lasciato le vicinanze del fiume Lambro, ingrossato dalla pioggia, per stare relativamente all’asciutto sul porfido della Passeggiata Mercati. Un piccolo fuori programma gentile nei giorni in cui il centro di Monza è tornato a popolarsi dopo le chiusure per l’emergenza coronavirus. Anche di anatre e anatroccoli.

VIDEO Monza, animale filmato in centro ad aprile: è un tasso?

Monza anatra e anatroccoli sulla Passeggiata Mercati

© RIPRODUZIONE RISERVATA