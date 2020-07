Monza, la nuova Coop prolunga la ciclabile del Villoresi La riqualificazione di via Marsala a Monza è conclusa. L’apertura della nuova Coop nell’area ex Cgs si completa con il prolungamento della ciclabile del Villoresi fino al piazzale antistante l’ospedale Vecchio in via Solferino.

La riqualificazione di via Marsala a Monza, con l’inversione dell’accesso al piccolo parcheggio situato proprio di fronte all’ingresso pedonale della Coop, è conclusa. Nei prossimi giorni, poi, gli operai dovrebbero completare la sistemazione di via Solferino: la società sta portando a termine gli interventi previsti dalla convenzione con il Comune legata all’apertura del nuovo supermercato in una porzione dell’ex Cgs.

L’accordo originale è stato integrato nelle scorse settimane con il prolungamento della ciclabile del Villoresi fino al piazzale antistante l’ospedale Vecchio: la proposta, avanzata da Coop per consentire di raggiungere più agevolmente il punto vendita a chi utilizza la bicicletta, è stata accettata dall’amministrazione sia perché non prevede alcun esborso per le casse dell’ente, sia perché si rivelerà utile anche per i pazienti degli ambulatori ancora attivi nel presidio sanitario quasi del tutto dismesso.

La struttura, secondo voci filtrate negli ultimi giorni, potrebbe aprire i battenti la prima settimana di settembre, magari a ridosso di quella che sarà la prima edizione del Gran Premio di Formula Uno disputata a porte chiuse a causa delle limitazioni sugli assembramenti imposte dalle regole del Covid-19. L’inaugurazione, prevista per la scorsa primavera, è slittata a causa del lockdown che ha bloccato i lavori e ha imposto ai progettisti la revisione del piano di sicurezza del cantiere. Da oltre un mese gli operai sono tornati in azione e, tra l’altro, hanno allestito le pareti verdi che dovrebbero ridurre l’impatto del supermercato sull’ambiente.

